05:49 25 августа | ФУТБОЛ — Трансферы

"Арсенал" и "Депортиво" договорились о трансфере Переса

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"Арсенал" близок к подписанию контракта с нападающим "Депортиво" Лукасом Пересом, сообщает Marca. По информации источника, стороны достигли соглашения о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Теперь "Арсенал" приступает к переговорам с игроком об условиях личного контракта. Отметим, что ранее сообщалось о возможном переходе Переса в другой английский клуб - "Эвертон". В прошлом сезоне Перес в 39 матчах во всех турнирах забил 19 голов и сделал 8 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Обычно Арсенал молодых покупает. Не думал, что Флорентино в такой хорошей форме.

07:44 25 августа

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