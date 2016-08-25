"Арсенал" и "Депортиво" договорились о трансфере Переса

"Арсенал" близок к подписанию контракта с нападающим "Депортиво" Лукасом Пересом, сообщает Marca. По информации источника, стороны достигли соглашения о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Теперь "Арсенал" приступает к переговорам с игроком об условиях личного контракта. Отметим, что ранее сообщалось о возможном переходе Переса в другой английский клуб - "Эвертон". В прошлом сезоне Перес в 39 матчах во всех турнирах забил 19 голов и сделал 8 голевых передач.