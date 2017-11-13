"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов фунтов стерлингов за Фекира

"Арсенал" близок к подписанию контракта с нападающим "Лиона" Набилем Фекиром, сообщает Sky Sports. По информации источника, "канониры" заплатят за 24-летнего форварда 60 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

Ранее появлялась информация об интересе к Фекиру со стороны "Реала". Также сообщалось, что Лионель Месси рекомендовал руководству "Барселоны" обратить внимание на форварда "ткачей".

Летом из "Лиона" в "Арсенал" перешел форвард Александр Ляказетт. В 12 матчах во всех клубных турнирах он забил 6 мячей. Фекир в этом сезоне провел за клуб 15 матчей, забив 12 мячей.