"Арсенал", "Бавария" и клубы из Манчестера поборются за де Лигта

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт летом может сменить клубную прописку. Как утверждает Mundo Deportivo, "Арсенал", "Бавария", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" хотят заполучить 18-летнего голландца, с которым представители клубов уже проводили беседы. Также интерес к игроку проявляет "Барселона", но не вступает в переговоры, так как приоритетной целью для нее является покупка у "Гремиу" Артура.

В текущем сезоне де Лигт сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.