Арсен Венгер: "Думаю, в ближайшие 12 месяцев что-то произойдет"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в течение следующего года будут внесены существенные изменения в регулирование трансферных сборов. По мнению французского специалиста, есть два варианта решения ситуации.

- Я думаю, что-то произойдет в ближайшие 12 месяцев, чтобы регулировать и ограничивать суммы трансферов, - приводит Goal.com слова Венгера. - Нужно идти одним из двух способов: отрегулировать или полностью открыть. Нельзя оставаться посередине. А именно там мы сейчас и находимся. Это преимущество только некоторых клубов. Либо мы строго и понятно регулируем финансовый фэйр-плэй, либо полностью открываем: вы можете делать, что хотите, но при условии, что можете гарантировать, что у вас есть деньги для оплаты.