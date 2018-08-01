Аренда Сейду Думбья обойдется клубу из Садовской Аравии в 2,4 миллиона евро

По информации "СЭ", за аренду экс-нападающего ЦСКА Сейду Думбья клуб "Аль-Кадисия" из Саудовской Аравии заплатит 2,4 миллиона евро.

"Спортинг" отдаст 30-летнего ивуарийского форварда в аренду на один сезон, в течение которого зарплату игроку будет полностью выплачивать "Аль-Кадисия" (2,5 миллиона евро).

Также у клуба из Саудовской Аравии появится право выкупа после истечения срока аренды, для чего необходимо будет заплатить 2 миллиона евро. Представители Думбья не получали предложений из России, несмотря на низкую стоимость игрока. (Игорь НОВИКОВ)