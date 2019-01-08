Арьен Роббен: "Вопрос с будущим для меня еще открыт"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен​, контракт которого истекает 30 июня 2019 года, рассказал о том, куда может перейти в будущем, сообщает Goal.

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– Что буду делать после истечения контракта с "Баварией"? Для меня вопрос с будущим все еще открыт. Надо ждать. Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы прийти в форму и снова вернуться в футбол, и я не знаю когда, но, конечно, я должен принять решение с новым клубом, – цитирует Роббена Goal.

В текущем сезоне 32-летний голландец сыграл в 15 матчах за мюнхенцев, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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