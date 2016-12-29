Арда Туран может уехать в Китай с трехкратным повышением зарплаты

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может продолжить карьеру в Китае. Как утверждает sport.es, интерес к футболисту проявляют сразу два клуба - "Гуанчжоу Эвергранд" и "Бэйцзин Гоань". Стоимость трансфера оценивается в 40 миллионов евро, что на 6 миллионов больше, чем заплатила за него "Барса" в 2015 году. Футболисту предлагают трехлетний контракт с годовой зарплатой 15 миллионов евро, что почти в три раза больше, чем он получает в каталонском клубе.

29-летний хавбек сборной Турции в текущем сезоне провел 19 матчей и забил 11 голов во всех турнирах.