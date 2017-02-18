Аподи сменил "Кубань" на "Шапекоэнсе"

"Шапекоэнсе" объявил о возвращении в команду защитника Аподи, который ранее выступал за "Кубань". 30-летний футболист был представлен в качестве игрока бразильского клуба. Подробности контракта не разглашаются. Ранее он выступал за "Шапекоэнсе" с января 2015 года по январь 2016-го, после чего отправился в Россию.

Напомним, что 29 ноября случилась авиакатастрофа, в которой погибла большая часть игроков "Шапекоэнсе".