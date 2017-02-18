19:59 | ФУТБОЛ — Трансферы

Аподи сменил "Кубань" на "Шапекоэнсе"

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"Шапекоэнсе" объявил о возвращении в команду защитника Аподи, который ранее выступал за "Кубань". 30-летний футболист был представлен в качестве игрока бразильского клуба. Подробности контракта не разглашаются. Ранее он выступал за "Шапекоэнсе" с января 2015 года по январь 2016-го, после чего отправился в Россию.

Напомним, что 29 ноября случилась авиакатастрофа, в которой погибла большая часть игроков "Шапекоэнсе".

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Материалы REN-TV

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