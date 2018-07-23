16:53 | Футбол — Трансферы

"Анжи" взял в аренду хавбека "Ахмата" Гиголаева


Полузащитник "Ахмата"  Роланд Гиголаев перешел в "Анжи" на правах аренды, информирует официальный сайт махачкалинского клуба.

- Мы рады видеть тебя в наших рядах, Роланд! - сообщается в официальном Твиттере "Анжи".

 

В минувшем сезоне 28-летний хавбек провел 4 матча в российском чемпионате в составе "Ахмата"

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Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/v_anji_pereshjol_gigolaev230718/

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