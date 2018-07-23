"Анжи" взял в аренду хавбека "Ахмата" Гиголаева

Полузащитник "Ахмата" Роланд Гиголаев перешел в "Анжи" на правах аренды, информирует официальный сайт махачкалинского клуба.

- Мы рады видеть тебя в наших рядах, Роланд! - сообщается в официальном Твиттере "Анжи".

В "Анжи" перешёл Гиголаев 🦅https://t.co/gV9IPShuus



"Анжи" взял в аренду до конца сезона 2017/2018 полузащитника "Ахмата" Роланда Гиголаева.



Мы рады видеть тебя в наших рядах, Роланд! pic.twitter.com/zHY7KEHJll – ФК "Анжи" (@fc_anji) 23 июля 2018 г.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек провел 4 матча в российском чемпионате в составе "Ахмата".

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