Антуан Гризманн: "Мой трансфер стал бы ударом для "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что принял решение остаться в мадридском клубе, так как его трансфер стал бы ударом для команды. Напомним, что Спортивный арбитражный суд запретил клубу приобретать новых футболистов этим летом. В минувшем сезоне на его счету 52 сыгранных матча в клубных турнирах, 26 голов и 12 передач.

– Вопросы о моем будущем мне уже наскучили, – цитирует ESPN Гризманна. – CAS наложил на клуб санкции, "Атлетико" никого не сможет купить. Я посоветовался со своим консультантом, и приняли решение, что я должен остаться.

Сейчас тяжелое время для "Атлетико", и мой трансфер стал бы ударом для всех. Я сказал об этом клубу, поэтому о возможном уходе будем думать позже.