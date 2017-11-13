Антуан Гризманн: "Мечтаю играть с Неймаром и Мбаппе"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн косвенно подтвердил, что хотел бы продолжить карьеру в "ПСЖ". Форвард заявил, что хотел бы стать частью атакующего трио с Кильяном Мбаппе и Неймаром.

- Мечтаю ли я об атакующей линии Мбаппе - Неймар - Гризманн? Да, - цитирует TF1 форварда "Атлетико".

Напомним, Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 13 матчах на клубном уровне, забив 3 мяча и отдав 3 голевых передачи. Контракт 26-летнего француза с "Атлетико" рассчитан до конца сезона-2021/22.