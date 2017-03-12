16:47 | ФУТБОЛ — Трансферы

Антуан Гризманн: "Манчестер Юнайтед"? Устал я от этих разговоров"

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн подчеркнул, что у него нет причин покидать мадридскую команду. Ранее сообщалось, что француз является главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

– "Манчестер Юнайтед"? Мне постоянно задают один и тот же вопрос, и я устал от этих разговоров, – цитирует Le10sport Гризманна. – Всегда подчеркиваю, что счастлив в действующем клубе, здесь выступают одни из лучших футболистов мира, которые работают под руководством топ-тренера. У меня нет причин покидать "Атлетико".

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