10:56 | ФУТБОЛ — Трансферы

Антонио Конте: "Ситуация с Оскаром прояснится в ближайшие дни"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что полузащитник Оскар может покинуть команду. 25-летний бразилец в текущем сезоне сыграл в 11 матчах и отметился 1 голевой передачей.

- Ситуация с Оскаром прояснится в ближайшие несколько дней, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Сейчас я не хотел бы обсуждать ее. Оскар отлично начал сезон, когда мы играли 4–3–3. Когда тактическая схема изменилась, он стал реже появляться на поле, однако я всегда рассчитываю на него и его талант. Иногда людям приходится принимать тяжелые решения, однако мы постараемся прояснить ситуацию в ближайшие несколько дней.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20161215-0328.html

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