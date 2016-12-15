Антонио Конте: "Ситуация с Оскаром прояснится в ближайшие дни"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отметил, что полузащитник Оскар может покинуть команду. 25-летний бразилец в текущем сезоне сыграл в 11 матчах и отметился 1 голевой передачей.

- Ситуация с Оскаром прояснится в ближайшие несколько дней, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - Сейчас я не хотел бы обсуждать ее. Оскар отлично начал сезон, когда мы играли 4–3–3. Когда тактическая схема изменилась, он стал реже появляться на поле, однако я всегда рассчитываю на него и его талант. Иногда людям приходится принимать тяжелые решения, однако мы постараемся прояснить ситуацию в ближайшие несколько дней.