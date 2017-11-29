Антонио Конте: "Надеюсь, "Челси" договорится с Куртуа о новом контракте"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что клуб сможет договориться с голкипером Тибо Куртуа о продлении контракта. Соглашение с 25-летним бельгийцем рассчитано до лета 2019 года, он хочет зарабатывать 230 тысяч евро в неделю.

– Он является одним из лучших игроков мира, может быть, он даже лучший вратарь прямо сейчас, – цитирует FourFourTwo Конте. – У него большой потенциал, он играет уверенно, по-взрослому, в каждом матче. Этот вопрос – сфера клуба. Но я надеюсь, что они достигнут соглашения. Тибо очень важный игрок для "Челси".