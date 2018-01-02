Антонио Конте: "Кьеллини в "Челси"? Он завершит карьеру в "Ювентусе"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте опроверг слухи о вероятном переходе в команду защитника "Ювентуса" Джорджо Кьеллини. Ранее сообщалось, что лондонцы рассматривают кандидатуру итальянца в качестве игрока, способного зимой укрепить оборонительную линию команды.

– Кьеллини в "Челси"? Джорджо – прекрасный футболист, и он намерен завершить карьеру в "Ювентусе", – цитирует Corriere dello Sport Конте. – И это будет правильно. В целом, в трансферный период всегда возникает много слухов, лишь часть из которых имеет право на жизнь. Моя задача – сконцентрироваться на своей работе и готовить команду к ближайшей игре.