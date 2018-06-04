Антон Шунин: "Ташаев играет за топ-клуб. Разговоров о его уходе в "Динамо" нет"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин в интервью "Известиям" отметил, что полузащитнику Александру Ташаеву нужно продолжать выступления за бело-голубых. Ранее сообщалось о том, что игрок может перейти в "Спартак".

– Что думаете о возможном переходе Александра Ташаева?

– Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — "Динамо". Разговоров о его уходе в команде нет, все были сконцентрированы только на работе и наших задачах. Понятно, что есть слухи, но их необязательно обсуждать. Я бы хотел, чтобы Ташаев продолжил играть в нашей команде, здесь у него все получается и есть возможность для дальнейшего роста.

– Вы в свое время также могли покинуть "Динамо" — было много разговоров о вашем возможном переходе в "Зенит". Сейчас можете сказать, что сделали правильный выбор, оставшись в столице?

– Я доволен тем, как складывается моя жизнь и карьера. Вот уже больше 20 лет я нахожусь в своем родном, любимом клубе, и меня всё полностью устраивает. Считаю, что поступил правильно.