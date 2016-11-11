15:32 | ФУТБОЛ — Трансферы

Антон Миранчук вернулся в "Локомотив"

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Полузащитник Антон Миранчук сегодня провел первую тренировку с "Локомотивом" после возвращения из Эстонии. В составе "Левадии" россиянин в аренде провел 30 матчей, в которых забил 14 мячей. Хавбек продолжит занятия с московской командой до начала декабря, после чего отправится в отпуск.

- Срок аренды завершен, и я рад быть в "Локомотиве", - приводит официальный сайт железнодорожников слова Миранчука. - Необходимый опыт получил, чувствую, что время, проведенное в "Левадии", пошло на пользу. В Баковке ребята хорошо встретили меня, расспрашивают обо всем. Мне разве что брата не хватает, буду ждать его возвращения из сборной.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14238

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