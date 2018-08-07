Анте Ребич: "Я заслужил интерес топ-клубов"

Нападающий "Айнтрахта" Анте Ребич доволен тем, что им интересуются топ-клубы. На хорвата претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Севилья".

– Очень рад слышать об интересе. Честно говоря, думаю, это заслуженно. Я отлично провел чемпионат мира, сезон в "Айнтрахте" тоже был хорош, – цитирует Goal Ребича. – Знаю, что есть конкретные предложения. Постоянно поддерживаю связь с агентом. Рад, что показал свою ценность. Но времени для принятия решения еще достаточно. Чаще всего трансферы осуществляются в последние дни. Так что я спокойно работаю с "Айнтрахтом".