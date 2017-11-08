Анхель Ди Мария: "Не терял надежд перейти в "Барселону"

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария подтвердил, что был близок к переходу в "Барселону" минувшим летом. По словам хавбека, он был готов к свисту со стороны каталонских болельщиков. Напомним, что с 2010 по 2014 год аргентинец защищал цвета принципиального соперника "Барсы" "Реала".

- Я был близок к переходу в "Барселону". Близок и далек одновременно. Непросто попасть в такой клуб, - цитирует ESPN Ди Марию. - Этого не произошло, но жизнь порой преподносит сюрпризы. Мое прошлое в "Реале"? Меня бы освистывали в "Барсе", но это было бы не так уж и плохо.