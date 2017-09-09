Ангела Меркель: "Суммы, которые клубы тратят на трансферы, непостижимы для обычных людей"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что с тревогой следит за тем, сколько клубы тратят на приобретения футболистов. Политик предложила ФИФА и УЕФА пересмотреть трансферные правила.

- Я слежу за финансами в футболе, это действительно важно, - приводит Mittelbayerische Zeitung слова Меркель. - Суммы, которые клубы тратят на трансферы, непостижимы для обычных людей. ФИФА и УЕФА должны скорректировать правила по переходам, чтобы поддержать спортивный баланс. Иначе мы рискуем получить ситуацию, при которой клубы будут тратить все больше и больше.

Напомним, этим летом "ПСЖ" купил Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро. Кроме того, парижане взяли у "Монако" в аренду Кильяна Мбаппе с обязательством выкупа за 180 миллионов евро. "Барселона" приобрела Усмана Дембеле у дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов.