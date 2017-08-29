Андрей Шевченко: "У Ярмоленко в "Боруссии" все получится"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что Андрей Ярмоленко сделал серьезный шаг в своей карьере, перейдя в дортмундскую "Боруссию". Немецкий клуб заплатил за украинца киевскому "Динамо" 30 миллионов евро.

- Я поздравляю Андрея и желаю ему успехов в новом клубе, - приводит zbirna слова Шевченко. - Это серьезный шаг в его карьере, новый уровень. Думаю, у него все получится. Считаю, что это большой плюс для всего украинского футбола. Для него самого, для сборной Украины и для молодых игроков киевского "Динамо", у которых теперь будет больше шансов себя проявить.