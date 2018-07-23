Андрей Лунин: "Рад быть первым украинцем, надевшим футболку "Реала"

Новичок "Реала" Андрей Лунин признался, что рад быть первым украинцем, надевшим футболку мадридского клуба. Он также добавил, что больше всего ценит в "королевском клубе" победный дух.

- Очень рад быть здесь, - цитирует Лунина официальный сайт "Реала". - Я выбрал этот клуб, потому что победы - являются самым важным элементом спорта, и, как и любой другой спортивный профессионал, я хочу постоянно выигрывать. Рад и горд быть первым украинцем, надевшим футболку "Реала".

По данным Marca, "Реал" заплатил "Заре" за переход Лунина 8,5 миллионов евро. В прошлом сезоне вратарь провел за клуб из Луганска 36 матчей во всех турнирах, пропустил 54 мяча.