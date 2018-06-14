Андрей Канчельскис: "Головин в "Ювентусе"? Вы шутите?"

Бывший полузащитник сборной России, "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис в интервью итальянскому порталу TMW признался, что не верит в интерес "Ювентуса" к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Ранее СМИ сообщали, что туринский клуб практически договорился с руководством армейцев о трансфере 22-летнего россиянина.

- Головин в "Ювентусе"? Вы шутите?, - цитирует Канчельскиса портал. - Я не думаю, что туринцы заинтересованы в нем. Он является хорошим игроком, но скорее подходящим для средней команды серии А.

​В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах и забил 7 мячей при 6 голевых передачах.