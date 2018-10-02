Андреас Гранквист: "Мне приятен интерес "МЮ", но я пока не слышал ничего конкретного"

Бывший защитник "Краснодара" Андреас Гранквист, ныне выступающий за "Хельсингборг", заявил, что не пока получал конкретного предложения от "Манчестер Юнайтед". Сегодня появилась информация о том, что на 33-летнего шведа претендуют не только "красные дьяволы", но и "Зенит" и "Локомотив".

- Знал, что крупные российские клубы интересуются мной, - сказал Гранквист в интервью FotbollDirekt.se. - Мне приятен интерес "МЮ", но я пока не слышал ничего конкретного. Сейчас я сосредоточен только на выступлениях за "Хельсингборг". Но пока не хочу ничего исключать. Если что-то появится в январе от большого клуба, то посмотрим.

Гранквист выступал за "Краснодар" с 2013 по 2018 год. В текущем сезоне он провел 10 матчей за "Хельсингборг" в чемпионате Швеции и забил 1 гол.

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