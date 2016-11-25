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Андре Виллаш-Боаш хочет приобрести в "Шанхай Шанган" Оби Микела

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Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает The Sun, игрока намерен приобрести "Шанхай Шанган", который возглавляет экс-наставник лондонцев Андре Виллаш-Боаш. Контракт Оби Микела истекает в конце сезона, и он не горит желанием продлевать соглашение. Напомним, что под началом Виллаш-Боаша в "Шанхай Шангане" выступает форвард Халк, с которым специалист пересекался в "Зените".

Оби Микел защищает цвета "Челси" с 2006 года. В текущем сезоне он еще не провел ни одного матча за клуб.

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