Андре Силва в понедельник пройдет медосмотр в "Милане"

Нападающий "Порту" Андре Силва уже завтра может пройти медицинское обследование в "Милане", сообщает Sky Sport. Напомним, что 21-летним португальцем интересовался "Зенит". Отступные за игрока составляют 60 миллионов евро, однако клубы рассчитывают на снижение суммы.

В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро по данным Transfermarkt. Действующий контракт форварда с "драконами" истекает летом 2021 года. Отметим, что Силва вызван в сборную Португалии на Кубок конфедераций-2017.