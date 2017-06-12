Андре Силва: "Переход в "Милан" - это мечта"

Форвард "Порту" Андре Силва заявил, что рад возможности провести переговоры с "Миланом". 21-летний футболист отметил, что для него переход в итальянский клуб станет исполнением мечты.

– Я был приятно удивлен, когда появилась такая возможность, – цитирует Milan News Силву. – Очень рад быть здесь, в "Милане", я знаю историю клуба и его величие. Я наследник Роналду? Тише, у меня есть еще много работы, прежде чем отвечать на такие вопросы. Но переход в такой клуб – это мечта.

В минувшем сезоне Силва провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро по данным Transfermarkt. Действующий контракт форварда с "драконами" истекает летом 2021 года.

Отметим, что Силва вызван в сборную Португалии на Кубок конфедераций-2017. Некоторые СМИ сообщали об интересе "Зенита" к молодому нападающему.