"Андерлехт" приобрел капитана "Стандарда" Требеля

Соперник "Зенита" в 1/16 Лиги Европы приобрел 25-летнего центрального полузащитника Адриена Требеля. Это стало неожиданностью для всей футбольной Бельгии, потому что француз, проведший до лета 2014 года три сезона в "Нанте", перешел в "Андерлехт" из стана "злейшего врага" – "Стандарда", где был капитаном.

Предполагалось, что он окажется не в клубе из Брюсселя, а в "Генте", с которым имелась предварительная договоренность о сделке на 1,5 миллиона евро плюс один из игроков впридачу. "Андерлехт" же, по данным transfermarkt, просто заплатил 3 миллиона.

Между тем брюссельская команда на сборе в Ла Манге провела контрольный поединок с "Кельном". Итог – 1:1 (Рауш, 35 – Теодорчик, 37). Состав брюссельцев в первом тайме: Бекс, Аппиа, Спаич, Найтинк, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Кипчу, М.Бруно, Станчу, Теодорчик. Во втором: Руф, Сова, Десхахт, Делькруа, Аппиа, Тилеманс, Дендонкер, Капель, Бруно, Станчу, Кьесе Телин.

На Кубок Африка-2017 уехали Мбодж (Сенегал), Ачеампонг (Ганна) и Ханни (Алжир). (Александр ПРОСВЕТОВ)