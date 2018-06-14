Анатолий Мещеряков: "Жемалетдинов в "Локомотиве"? Если и когда договор будет подписан, об этом все официально узнают"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" рассказал о трансферной политике клуба. По нашей информации, сегодня состоялось заседание руководства железнодорожников по поводу селекции.

- Собрания по поводу трансферной политики происходят у нас регулярно, это внутреннее дело клуба, - сказал Мещеряков.

- Сформирован ли бюджет на трансферы – "Локо" же предстоят выступления в Лиге чемпионов?

- Я же говорил об этом. У нас нет отдельного бюджета на трансферы.

- Форвард Жематлетдинов возвращается?

- Если и когда договор будет подписан, об этом все официально узнают.

- А по поводу продления контрактов с Пейчиновичем, Денисовым, Тарасовым? 30 июня они станут свободными агентами.

- Возвращаемся к предыдущему вопросу. Если и когда с игроками будут подписаны какие-то договора, об этом все официально узнают. (Игорь НОВИКОВ)

"СЭ" уже сообщал, что нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов может вернуться в столичный клуб. "Локо" может выкупить своего 21-летнего воспитанника за фиксированную сумму, указанную в контракте, которая равняется 1,5 миллионам евро.