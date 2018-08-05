Анатолий Мещеряков: "Переход Эмболо в "Локомотив"? Я вообще хочу Месси и Роналду в команду"

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Шальке" Бреля Эмболо. Ранее сообщалось, что клубы согласовали этот трансфер.

- Переход Эмболо в "Локомотив" - это реально?

- Я вообще хочу Роналду и Месси в команду. Все зависит от условий клуба, который продает игрока или желания футболиста. У нас, к сожалению, возможности не такие, как в "Реале", "Барселоне", "ПСЖ" или британских клубах. Будем смотреть.

- Условия для перехода Эмболо есть?

- Когда и если мы с каким-то игроком подпишем контракт, вы об этом узнаете. (Ярослав СУСОВ)