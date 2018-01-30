Анатолий Мещеряков: "Кандидатуры Оздоева и Жемалетдинова до совета директоров "Локомотива" не доходили"

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "Известиям" отметил, что не слышал от главного тренера Юрий Семина фамилий игроков "Рубина" Магомеда Оздоева и Рифата Жемалетдинова. Ранее сообщалось об интересе наставника к этим кандидатурам в зимнее трансферное окно.

— Предлагаемые варианты с Магомедом Оздоевым и Рифатом Жемалетдиновым не были одобрены по финансовым соображениям?

– Это внутренняя история. Рассказывали про разных игроков — кого-то нам совершенно необоснованно приписали в СМИ, кого-то мы действительно обсуждали. Но по крайней мере я фамилий Оздоева и Жемалетдинова от Юрия Павловича не слышал. Есть целый список футболистов, который определяет трансферный комитет клуба. В него входит не только главный тренер. Члены этого комитета по итогам совместной работы определяют приоритетные кандидатуры и выносят их на рассмотрение совета директоров. Кандидатуры Оздоева и Жемалетдинова до совета директоров не доходили. Я лишь в некоторых публичных источниках видел цифры, которые якобы хочет выручить за них "Рубин". Они странные.

– Странные — это €6–8 млн за Магомеда Оздоева?

– Это очень странная цифра за Оздоева. При всем моем к нему уважении. Хотеть можно чего угодно. Но такие запросы выглядят очень странно.