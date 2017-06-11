Анатолий Бышовец: Мы переоценили уровень иностранцев в чемпионате России"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец скептически отнесся к возможному переходу Златана Ибрагимовича в "Зенит". Шведский форвард этим летом останется без клуба - "Манчестер Юнайтед" не намерен продлевать с ним контракт. "Зенит" же возглавил бывший наставник Ибрагимовича в "Интере" Роберто Манчини.

- Заговорили о том, что "Зенит" возьмет Ибрагимовича.

– Не знаю, зачем он нужен. Так же, как и Халк. Это уже отыгранные люди. Халка уже не вызывают в сборную Бразилии. О нем там забыли. В силу не слишком высокой напряженности нашего чемпионата мы несколько переоценили уровень иностранцев в премьер-лиге. В России нет критерия легионера – по вызову в национальные сборные, поэтому в том числе мы и неконкурентоспособны в Лиге чемпионов. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Бышовца