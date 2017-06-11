Анатолий Бышовец: "Головин востребован в ЦСКА, от добра добра не ищут"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что Александру Головину необязательно уходить из ЦСКА. По информации СМИ, футболист может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале". Также обсуждается его возможный переход в "Халл Сити", который возглавил экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий.

– Какие есть варианты для развития карьеры Головина?

– Почему забывают о ЦСКА? Предстоят два подряд крупных турнира на уровне сборной. Нет гарантий, что он будет постоянно играть в Англии. Как нет и гарантий, что Слуцкий долго проработает в новой команде. В ЦСКА карьера развивается нормально. Головин имеет постоянное место в составе, его прогресс пока ничем не сдерживается. Он востребован, и от добра добра не ищут. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Бышовца