"Амкар" подтвердил трансфер Анене в "Кайрат"

"Амкар" на своем официальном сайте подтвердил трансфер нападающего Чумы Анене в казахстанский "Кайрат". Как ранее сообщал "СЭ", сумма трансфера составил порядка одного миллиона евро. 23-летний норвежский форвард выступал за российский клуб с 2015 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате России, забил один мяч и отдал голевую передачу.

– "Амкар" дал мне многое, – сказал Анене. – Здесь я почувствовал уверенность в своих силах, получил уроки футбола, которые запомнятся на всю жизнь. Не буду скрывать: я очень рад, что у меня появилась возможность принести "Амкару" пользу – я отдаю себе отчет в том, что тренеры, одноклубники и болельщики ждали от меня большего на поле, зато сейчас клуб заработает деньги на моем трансфере. Пермь навсегда останется в моем сердце, и я от всей души желаю "Амкару" побед и как можно больше забитых мячей!