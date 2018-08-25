"Амьен" подписал форварда "Эстерсунда" Годдоса

Форвард "Эстерсунда" Саман Годдос перешел в "Амьен", сообщает официальный сайт французского клуба. Контракт будет действовать до 2023 года.

Новичок будет выступать под седьмым номером. Сумма трансфера не указана. По неофициальной информации, она составила четыре миллиона евро.

24-летний иранец, который может сыграть и как центрфорвард, и как вингер, в текущем сезоне провел 15 матчей за "Эстерсунд" в чемпионате Швеции и забил девять мячей при трех голевых передачах. В прошлом сезоне его команда дошла до 1/16 финала Лиги Европы, где уступила "Арсеналу".