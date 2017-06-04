Альваро Мората: "Не думаю, что я вновь буду играть в Италии"

Нападающий "Реала" Альваро Мората заявил, что не планирует возвращаться в чемпионат Италии. Ранее сообщалось, что "Милан" заинтересован в приобретении 24-летнего футболиста и готов платить ему 7,5 миллиона евро за сезон, а сам трансфер может обойтись в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне Мората провел 42 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач.

– Не думаю, что я вновь буду играть в Италии, – цитирует Football Italia Морату. – Я хочу продолжить карьеру в "Реале", как бы трудно это не было. Могу сказать, что о своих переходах узнаю только из газет.

Мне нравится Италия, но я счастлив здесь. Мадрид – моя команда и мой город. Всегда говорил, что "Ювентус" – мой второй дом. Но пока ничего не могу сказать.