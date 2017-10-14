Алли хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли рассчитывает на более чем трехкратное увеличение зарплаты, сообщает Sun. По информации источника, 21-летний хавбек намерен стать самым высокооплачиваемым игроком команды (недельный доход Юго Ллориса и Харри Кейна составляет около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. - Прим. "СЭ").

Нынешняя зарплата Алли, согласно четырехлетнему контракту, подписанному в прошлом году, составляет 50 тысяч. Несмотря на это, он рассчитывает на ее увеличение до 160 тысяч. Ранее появлялась информация, согласно которой "шпоры" предлагали Алли соглашение до 2023 года с недельной зарплатой в 80 тысяч фунтов.

Отметим также, что в СМИ появлялись сообщения об интересе к полузащитнику со стороны "Барселоны".