Алле, которым ранее интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в Германии

Нападающий "Утрехта" Себастьен Алле летом переберется в чемпионат Германии. Как сообщает пресс-служба франкфуртского "Айнтрахта", с 22-летним французом, которым ранее интересовался ЦСКА, заключен контракт до 2021 года. К новой команде игрок присоединится 1 июля.

В текущем сезоне форвард сыграл в 35 матчах забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач.

Напомним, в прошлом году футболист отклонил предложение ЦСКА, подчеркнув, что хочет перейти в один из клубов Западной Европы.