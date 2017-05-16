Алле, которым ранее интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в Германии

Нападающий "Утрехта" Себастьен Алле летом переберется в чемпионат Германии. Как сообщает пресс-служба франкфуртского "Айнтрахта", с 22-летним французом, которым ранее интересовался ЦСКА, заключен контракт до 2021 года. К новой команде игрок присоединится 1 июля.
В текущем сезоне форвард сыграл в 35 матчах забил 14 мячей и сделал 6 голевых передач.
Напомним, в прошлом году футболист отклонил предложение ЦСКА, подчеркнув, что хочет перейти в один из клубов Западной Европы.
Sébastien Haller erster Eintracht-Neuzugang https://t.co/RYIvewowo1 pic.twitter.com/Fgab1xFbEl– Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 15 мая 2017 г.