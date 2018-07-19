Алиссон прибыл в Ливерпуль на медосмотр, "Рома" получит 75 миллионов евро

Вратарь "Ромы" Алиссон прилетел в Англию для прохождения медосмотра в "Ливерпуле", сообщает журналист Пол Джойс в Твиттере. Медобследование запланировано на утро четверга.

Ранее сообщалось, что Алиссон уже согласовал условия 5-летнего контракта с английским клубом. "Ливерпуль" заплатит "Роме" 75 миллионов евро за Алиссона, что сделает его самым дорогим вратарем в истории футбола.

Алиссон провел в "Роме" два сезона, за которые отыграл 64 матча. Он был основным голкипером сборной Бразилии на ЧМ-2018.