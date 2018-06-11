Алиссон: "Хочу, чтобы мое будущее решилось до чемпионата мира"

Вратарь "Ромы" и сборной Бразилии Алиссон хочет, чтобы его будущее решилось до начала чемпионата мира. На голкипера претендуют многие топ-клубы, включая "Реал" и "Ливерпуль".

– Я хочу, чтобы все решилось до чемпионата мира, – цитирует AS Алиссона. – Честно говоря, всю ответственность за переговоры возложил на агента. Если ничего не решится до первого матча на чемпионате мира, будем заниматься этим после. Я сейчас на сто процентов сосредоточен на подготовке к чемпионату мира. Есть несколько вариантов продолжения карьеры, мы все их рассматриваем, сохраняя уважение к "Роме".