Алиев перешел из ЦСКА в "Эргрюре"

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Алибека Алиева в шведский клуб "Эргрюре". Напомним, что 21-летний футболист имеет гражданство Швеции и большую часть карьеры провел, выступая за местные "Венерсборг" и "Эльфсборг".
В армейский клуб он перешел в 2015 году и не провел ни одной встречи за главную команду. Начало сезона он провел в ГАИСе и забил 3 мяча в 23 встречах.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/alibek-aliev-pokinul-pfk-cska/
kostyauuvarov
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22:40
vasilyemarov
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22:29
Бу-га-га!
Талантливый____ За бакланью селекцию есть шо сказать?))) В плане успехов?)))
22:11
К.Б.Ын
Не пора ли Гинера отправить к нашим партнёрам полякам в обмен на статую Бандеры ??? )
21:49
Andersen32
Да какая разница, как он называется. Главное, что Алиев - швед.
21:37
Талантливый
Очередной успех конской селекции... Три года Женя платил Алибеку денежку и томился!))
21:34
warning_CSKA_is_here
чуваки, клуб называется Эргрюте
21:29