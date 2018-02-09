Алиев перешел из ЦСКА в "Эргрюре"

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Алибека Алиева в шведский клуб "Эргрюре". Напомним, что 21-летний футболист имеет гражданство Швеции и большую часть карьеры провел, выступая за местные "Венерсборг" и "Эльфсборг".

В армейский клуб он перешел в 2015 году и не провел ни одной встречи за главную команду. Начало сезона он провел в ГАИСе и забил 3 мяча в 23 встречах.