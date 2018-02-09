21:06 | Футбол — Трансферы

Алиев перешел из ЦСКА в "Эргрюре"

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ЦСКА на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего Алибека Алиева в шведский клуб "Эргрюре". Напомним, что 21-летний футболист имеет гражданство Швеции и большую часть карьеры провел, выступая за местные "Венерсборг" и "Эльфсборг".

В армейский клуб он перешел в 2015 году и не провел ни одной встречи за главную команду. Начало сезона он провел в ГАИСе и забил 3 мяча в 23 встречах.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/alibek-aliev-pokinul-pfk-cska/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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kostyauuvarov

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22:40

vasilyemarov

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22:29

Бу-га-га!

Талантливый____ За бакланью селекцию есть шо сказать?))) В плане успехов?)))

22:11

К.Б.Ын

Не пора ли Гинера отправить к нашим партнёрам полякам в обмен на статую Бандеры ??? )

21:49

Andersen32

Да какая разница, как он называется. Главное, что Алиев - швед.

21:37

Талантливый

Очередной успех конской селекции... Три года Женя платил Алибеку денежку и томился!))

21:34

warning_CSKA_is_here

чуваки, клуб называется Эргрюте

21:29