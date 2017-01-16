Защитник "Астон Виллы" Али Сиссоко перешел в "Олимпиакос", сообщает официальный твиттер клуба. Пирейцы арендовали французского игрока до конца сезона с правом выкупа. В текущем сезоне Сиссоко провел 12 матчей в чемпион-лиге. Ранее в его карьере были такие клубы, как "Геньон", "Витория", "Порту", "Лион", "Валенсия" и "Ливерпуль", а в 2010 году он провел 1 матч за сборную Франции.