22:27 | ФУТБОЛ — Трансферы

Али Сиссоко перешел в "Олимпиакос"

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Защитник "Астон Виллы" Али Сиссоко перешел в "Олимпиакос", сообщает официальный твиттер клуба. Пирейцы арендовали французского игрока до конца сезона с правом выкупа. В текущем сезоне Сиссоко провел 12 матчей в чемпион-лиге. Ранее в его карьере были такие клубы, как "Геньон", "Витория", "Порту", "Лион", "Валенсия" и "Ливерпуль", а в 2010 году он провел 1 матч за сборную Франции.

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