Алешандре Пату: "Счастлив, что стал частью "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Бывший нападающий "Милана" и сборной Бразилии Алешандре Пату заключил контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и посетил первую тренировку. Форвард разместил на своей странице в твиттере фотографию с занятия вместе с главным тренером команды Фабио Каннаваро.
Ранее сообщалось, что за переход 27-летнего игрока "Тяньцзинь" заплатит "Вильярреалу" порядка 18 миллионов евро.
Пату выступал за испанский клуб с 2016 года и в 16 матчах примеры забил два мяча. Ранее он играл за "Милан", "Сан-Паулу" и "Челси". Напомним, что в середине января в чемпионате Китая был ужесточен лимит на легионеров.
"Cчастлив, что мне довелось стать частью семьи "Тяньцзинь Цюаньцзянь", – написал Пату.
Estou muito feliz de fazer parte dessa nova família Tianjin Quanjian. @fabiocannavaroofficial 👊🇨🇳🇧🇷🇮🇹 andiamo Mister! pic.twitter.com/lbRTfAcv0Z– PATO (@AlexandrePato) 30 января 2017 г.
Dzaga
ТЯНЬЦЗИНЬ ЦЮАНЬЦЗЯНЬ всегда будет первым!
09:44
SergeyKa
Какие "такие"?
08:14
icezellion
Еще бы не счастлив, такие то деньжищи теперь получать будет)
07:57