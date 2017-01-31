Алешандре Пату: "Счастлив, что стал частью "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Бывший нападающий "Милана" и сборной Бразилии Алешандре Пату заключил контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и посетил первую тренировку. Форвард разместил на своей странице в твиттере фотографию с занятия вместе с главным тренером команды Фабио Каннаваро.

Ранее сообщалось, что за переход 27-летнего игрока "Тяньцзинь" заплатит "Вильярреалу" порядка 18 миллионов евро.

Пату выступал за испанский клуб с 2016 года и в 16 матчах примеры забил два мяча. Ранее он играл за "Милан", "Сан-Паулу" и "Челси". Напомним, что в середине января в чемпионате Китая был ужесточен лимит на легионеров.

"Cчастлив, что мне довелось стать частью семьи "Тяньцзинь Цюаньцзянь", – написал Пату.