Алексис Санчес может перейти в "Реал" летом 2018 года

Руководство "Реала" рассматривает возможность подписания контракта с нападающим "Арсенала" Алексисом Санчесом, сообщает Don Balon. По информации источника, чилийский форвард может перейти в "королевский клуб" на правах свободного агента летом 2018 года.

Отмечается, что агент Санчеса вел переговоры с мадридцами о возвращении своего клиента в чемпионат Испании. Вместе с тем, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан доволен тем подбором игроков, который есть в его распоряжении, и считает, что любой контракт с 28-летним игроком стал бы излишней роскошью.

Напомним, Санчес выступает за "Арсенал" с 2014 года. За это время он провел во всех турнирах 145 матчей, забив 72 мяча. До перехода в английский клуб он три года защищал цвета "Барселоны" (141 игра, 47 мячей).