Алексей Зинин: "Разговоры о трансфере ЦСКА в последний день дозаявочного окна всерьез не воспринимал"

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, постоянный автор "СЭ" Алексей Зинин подчеркнул, что не ждал сюрпризов от ЦСКА в последний день трансферного окна. По его мнению, армейцам и в таком составе по силам удачно выступить в Лиге чемпионов.

– ЦСКА так и не взял еще одного форварда, хотя слухи ходили. Как играть в Лиге чемпионов с одним Траоре?! - вопрос Зинину.

– Честно говоря, разговоры о трансфере ЦСКА в последний день дозаявочного окна не воспринимал всерьез. Армейцы уже долгие годы стараются брать хороших игроков по низким ценам или вообще бесплатно. Такая политика зависима от целого ряда обстоятельств. На этот раз заранее складывалось понимание, что обстоятельства – против ЦСКА. В конце августа на рынке не было нужного уровня форвардов, чьи трансферы для армейцев были бы реальны в столь ограниченном финансовом диапазоне.

Как теперь ЦСКА будет играть в Лиге чемпионов? Как обычно. На жилах. Без особых вариаций и без сюрпризов. Аргументы армейцев: атмосфера, поставленная игра, взаимопонимание, характер. Если обойдутся без травм и поймают кураж, то шансы есть. С каждым из соперников по группе можно брать очки. (Дмитрий СИМОНОВ)

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