Алексей Сафонов: "Вот это было бы интересно: Дзюба – в "Краснодар", а Смолов – в "Зенит"

Известный агент Алексей Сафонов в интервью "СЭ" отметил, что вариант обмена Артема Дзюбы на Федора Смолова в последний день трансферного окна возможен. По его словам, такой переход был бы полезен всем сторонам, в том числи и сборной России.

– Дзюба покинет "Зенит"?

– Слышал, что Семин очень хочет видеть его в "Локомотиве". Может быть, в Петербурге не хотят отдавать нападающего конкуренту?

– А вот глава совета директоров "Локо" Анатолий Мещеряков во вторник заявил: "Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными". Может быть, самому игроку стоит пойти на понижение оклада?

– Если "Локомотив" намерен взять Дзюбу в аренду, то должен понимать, сколько Артем получает в "Зените". Какие тут вопросы к футболисту? Зачем сейчас обсуждать – много он просит или мало? Игроку платят столько, насколько его уважают. Вот и все.

– Дзюба и "Краснодар" – реальный вариант?

– Вот это было бы интересно: Дзюба – туда, а Смолов – в "Зенит". Почему бы и нет? Всем хорошо, и сборная могла бы выиграть от такого обмена. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Алексея Сафонова