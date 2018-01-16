Алексей Сафонов: "По Давыдову рассмотрим интересное предложение из РФПЛ"

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Спартака" Дениса Давыдова, в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал, где может продолжить карьеру нападающий. Приоритетом являются клубы РФПЛ.

- Сейчас Давыдов готовиться к сезону на сборах со "Спартаком", - отметил Сафонов. – У него действующий контракт, и он – в обойме команды. Как бы не называли новым Месси, меня больше интересует, чтобы была игровая практика, поэтому мы рассмотрим интересное предложение.

- Речь о премьер-лиге?

- Да, варианты из РФПЛ, потому что в ФНЛ он играет за "Спартак-2". Хочется выступать на уровень выше. Парень повзрослел, женился, и уезжать в другой клуб ФНЛ не хотелось бы. (Евгений БЕЛОУСОВ)