Алексей Ребко подписал трехлетний контракт с "Араратом"

Андраник Керопян, вице-президент по информационной политике московского "Арарата", сообщил "СЭ", что нападающий Алексей Ребко подписал контракт с клубом сроком на три года. Напомним, что последним клубом форварда был владивостокский "Луч-Энергия", который по итогам минувшего сезона вылетел из ФНЛ в ПФЛ.

– Ребко подписал контракт с "Араратом" на три года. В ближайшее время объявим об этом на официальной странице команды, – сказал Керопян.

Отметим, что помимо "Луча" Ребко выступал за "Спартак" (2002 – 2007), "Рубин" (2008), "Москву" (2008 – 2009), московское "Динамо" (2010), "Ростов" (2011, 2014 – 2015), "Томь" (2012), "Амкар" (2012 – 2014). В 2009 году форвард провел три матча за сборную России.