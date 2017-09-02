Алексей Ионов: "Были другие предложения, но сделал выбор в пользу "Ростова" и тренера"

Новичок "Ростова" Алексей Ионов признался, что вариант с продолжением карьеры в клубе из Ростова-на-Дону возник давно. Хавбек, разорвавший контракт с "Динамо", отметил, что при переходе возникли сложности.

– Вариант с переходом возник давно, – цитирует официальный сайт "Ростова" Ионова. – Мне позвонили и сказали, что мной интересуется Леонид Станиславович (Кучук. – Прим. "СЭ"). У меня были непонятки с будущим, все затянулось, и получилось, что переход состоялся в последний день. Были и другие предложения, но свой выбор я сделал в пользу "Ростова" и тренера.