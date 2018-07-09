Александр Ташаев: "Зобнин сказал мне: "Переходи в "Спартак" - не пожалеешь!"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев отметил, что выбрал красно-белых из-за того, что команда всегда борется за самые высокие места. В воскресенье столичный клуб презентовал бывшего игрока "Динамо".

- "Спартак" всегда борется за самые высокие места, играет в еврокубках, поэтому мой выбор пал именно на эту команду, - заявил Ташаев в интервью пресс-службе красно-белых. - Все получилось очень быстро. Я рад оказаться в "Спартаке". Команда встретила тепло, за что благодарен ребятам. Говорил ли что-то Зобнин до перехода в "Спартак"? Честно говоря, да. Он говорил, что это сильная команда: "Переходи – не пожалеешь!".

Что касается целей, то мне нужно побыстрее познакомиться с командой, понять, какие здесь требования. Буду выкладываться, чтобы помочь команде. Каррера пока только поприветствовал, думаю, разговор состоится в ближайшее время